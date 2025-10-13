Gennaro Gattuso, ct della Nazionale italiana, non ha voluto sbottonarsi nemmeno ai microfoni di Rai Sport rispetto alla presenza in campo dal 1' contro Israele di Francesco Pio Esposito: "Chi al posto di Kean? C'è lui, c'è Raspadori... Dobbiamo valutare come stanno i ragazzi, vediamo... Ho parlato tanto di Pio, non gli ho regalato nulla e lo penso veramente. Vediamo chi ha recuperato, sceglieremo dopo la rifinitura", ha spiegato Ringhio.