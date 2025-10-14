Oggi sono previsti i rientri dei primi nazionali, ossia Bastoni, Dumfries, De Vrij, Sucic e Zielinski, mentre domani sarà la volta di Akanji. Ma, al momento, l'unico attaccante a disposizione di Chivu è Bonny, considerando lo stop di Thuram e gli impegni con Italia e Argentina di Esposito e Lautaro.

Il Toro è quello che tiene maggiormente in ansia: giocherà Argentina-Porto Rico nella notte tra oggi e domani e poi subito aereo per rientrare in Italia. Il capitano sarà quindi spremuto da viaggi intercontinentali e stanchezza fisiologica. E così il tecnico romeno si aggrappa all'ex Parma in vista del delicato match in casa della Roma capolista.

Nonostante tutto, secondo la Gazzetta dello Sport proprio Lautaro giocherà titolare all'Olimpico. Resta dunque da assegnare l'altra maglia e qui Bonny parte in vantaggio. "Non è solo una questione di freschezza atletica e di minuti risparmiati rispetto ai compagni di reparto impegnati con le nazionali. Bonny è in pole anche perché è il candidato naturale come vice di Thuram, suo primo sostenitore sui social e prezioso consigliere in questi giorni alla Pinetina - si legge -. Se fosse un gioco delle coppie tra titolarissimi e alternative, gli incastri sarebbero più o meno immediati: Pio con Marcus e Bonny con Lautaro. Velocità, movimenti verso l’esterno, interscambiabilità di posizioni con il capitano e una grande attitudine per l’assist: l’ex Parma è l’alter ego tattico di Marcus e la serata da star con la Cremonese, alla prima da titolare in nerazzurro, è lì a dimostrarlo. Quello che colpisce di lui, poi, e che ha conquistato Chivu già ai tempi del Parma, è la lucidità nelle scelte: che sia un passaggio per un compagno o un tiro verso lo specchio, Bonny fa spesso e volentieri la cosa giusta. Anche in questo campo, va detto, è una bella lotta con Pio".

