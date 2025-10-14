Mentre l'Inter attende gli ultimi verdetti dai campi internazionali prima di riaccogliere i suoi giocatori, momentaneamente impegnati con le proprie Nazionali, in vista del secondo big match della stagione in programma sabato all'Olimpico contro la Roma, la multinazionale canadese Brookfield si prepara a diventare primo e unico azionista della Oaktree Capital Management, il fondo USA proprietario del club di Viale della Liberazione. A renderlo noto è Bloomberg che fa sapere che la controllante "Brookfield Asset Management, con sede a New York, acquisirà il 26% di Oaktree", ovvero la restante parte di quote ancora in mano ai soci fondatori per circa 3 miliardi di dollari, mettendo di fatto fine alla scalata al fondo californiano iniziato sei anni fa. In questi anni "il valore degli asset gestiti da Oaktree sono cresciuti del 75%" si legge su Calcio e Finanza che fa inoltre sapere che l'operazione totale di acquisizione definitiva della società di Los Angeles tiene conto di un valore totale stimato di Oaktree pari a 11,5 miliardi.
Brookfield ha ampliato il suo business creditizio, inizialmente rivolto al campo dell'edilizia, proprio grazie alla partnership con Oaktree. La Brookfield Asset Management finanzierà circa 1,6 miliardi di dollari del prezzo complessivo, mentre la parte restante sarà coperta dalla controllante Brookfield Corporation, un passo che "consentirà di ampliare la nostra divisione creditizia, rafforzare la collaborazione tra le diverse aree di business e migliorare la nostra capacità di generare valore a lungo termine per gli investitori" come ha affermato l’amministratore delegato Bruce Flatt.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
