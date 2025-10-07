L'Inter di Cristian Chivu è un'autentica macchina da gol. Lo dicono i numeri, come evidenziato da Opta, sito specializzato in statistiche: negli ultimi sessant'anni, solo due volte i nerazzurri hanno segnato almeno 22 reti nelle prime otto partite, tra tutte le competizioni: nella corrente stagione e nel 1997/98 con Luigi Simoni in panchina (anche in quel caso furono 22 le segnature).