Dopo aver saltato la nona giornata per via degli impegni di alcuni giocatori con le proprie Nazionali e con la prima squadra (la gara col Renate sarà recuperata il 21 ottobre), venerdì l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi torna in campo per una serata che avrà un che di storico, visto che i nerazzurri sfideranno l'altra rappresentante di Milano nel girone A di Serie C, ovvero l'Alcione Milano di Giovanni Cusatis. Sfida inedita tutta milanese, arbitro compreso: è stato infatti designato come direttore di gara Luca De Angeli della sezione di Milano.

Davide Fedele e Angelo Tomasi di Lecce saranno i due assistenti, con Andrea Bortolussi di Nichelino nelle vesti di quarto ufficiale. L'addetto al FVS sarà anch'egli milanese: è stato infatti scelto Edoardo Maria Brunetti.