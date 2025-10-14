Nonostante l'ottima prova di Pio Esposito e una nazionale in crescita, resta il dato di fatto di una Norvegia che ha surclassato finora l'Italia sia nello scontro diretto che nella differenza reti totale.

"I talenti ci sono, però vanno "educati" e aiutati: penso alle attività di base ancor prima che ai settori giovanili - risponde Marchisio attraverso La Stampa -. Spesso dirigenti e allenatori dicono che si impegnano per cercare di portare più giocatori italiani possibile ad alto livello, ma che devono constatare che non sono pronti. L'ha detto di recente Fabregas, ad esempio. E se i giocatori non sono pronti vuol dire che si è lavorato male prima. Inoltre dobbiamo riflettere sulla percentuale di stranieri: siamo oltre il 70% in Serie A. Questo vuol dire che un ragazzo di talento che gioca titolare in B non riuscirà ad andare in massima serie proprio perché non c'è spazio. La Uefa, la Fifa dovrebbero mettere un tetto del 50% degli stranieri nei tornei professionistici, secondo me".