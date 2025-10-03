Sabato sera, a San Siro, andrà in scena il decimo confronto diretto in tutte le competizioni tra Inter e Cremonese: nei nove precedenti, il bilancio parla di sei vittorie nerazzurre, due pareggi e una sola affermazione grigiorossa, datata 10 maggio 1992 (0-2 in Serie A con doppietta di Dezotti).