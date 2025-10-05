Grazie al gol e all'assist contro la Cremonese, Federico Dimarco (51) ha superato le 50 partecipazioni al gol in Serie A (23 reti e 28 assist); dal suo primo passaggio vincente nel torneo (dal 2016/17), solo Theo Hernández (55) e Robin Gosens (56) hanno tagliato questo traguardo tra i difensori della Serie A.