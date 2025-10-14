Niente aggiornamenti dal fronte statunitense, dove tra qualche ora, alle 2 della notte italiana, la nazionale argentina affronterà il Porto Rico al Chase Stadium di Miami, per la seconda amichevole di ottobre. Per la partita contro i portoricani, il ct dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, che ha in mente di utilizzare tutti i giocatori portati in Florida, schiererà un undici inedito rispetto alla sfida col Venezuela

L'unico vero grande dubbio riguarda Nico Paz, possibile titolare del match nel caso in cui Leo Messi, assente con la Vinotinta diversamente che per il gioiellino del Como, non dovesse farcela. Nella formazione pensata da Scaloni dunque, dal primo minuto non c'è spazio per il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, reduce dall'ottima gara vinta per 1-0 grazie al gol di Lo Celso su assist proprio del Toro.

