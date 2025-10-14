Inizia con un errore dal dischetto di Ndour il match di Italia u21 contro l’Armenia di pari età per le Qualificazioni all’Europeo di categoria, gara iniziata male ma finita nel migliore dei modi per gli azzurrini che ad un primo tempo offuscato alternano una seconda parte di partita che vede arrivare una valanga di gol. Dagasso fa l’1-0 al 59esimo, seguito da Camarda che qualche minuto dopo raddoppia il risultato per la squadra di casa. È sempre il gioiellino del Lecce a trovare il tris e la doppietta personale al 72esimo, tre minuti prima che Fini calasse un poker che Ekhator trasforma in manita. Utile solo all’orgoglio il gol di Vardanyan. Quarta vittoria su quattro per gli azzurri di Baldini che agganciano la Polonia al primo posto con 12 punti.

Data: Mar 14 ottobre 2025 alle 20:59
Autore: Egle Patanè
