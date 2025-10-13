Massimo Orlando, ex calciatore, ai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà ha parlato dell'Inter e di Francesco Pio Esposito.

"Chi in attacco contro la Roma? Ok Bonny che si è allenato tutta la settimana, ma io sfrutterei il momento di Pio Esposito. E' un giocatore forte, un ragazzo con la testa a posto. Questi momenti di un giocatore li sfrutterei. Quest'anno l'Inter ha dei sostituti di livello in attacco se manca qualcuno".

"L'Inter ha fatto bene a trattenerlo rinunciando a Hojlund? Hai Thuram e Lautaro, poi hai questo ragazzo che potenzialmente può diventare un campione. Io me lo sarei tenuto stretto e ha fatto bene l'Inter a fare così", ha aggiunto.