Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista tv, ha parlato di Francesco Pio Esposito ai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà.

"L'Inter ha fatto bene a tenerlo. Stravedo per lui, è un nostro prodotto, bisogna valorizzarlo. E poi, come ha detto Gattuso, conosco i fratelli Esposito e Pio è già giocatore vero. Credo che avrà il suo spazio all'Inter, è già riconosciuto da tutti. Ora arriva il difficile ma ha la testa giusta", le sue parole.