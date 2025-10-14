Gennaro Gattuso ha sciolto anche l'ultimo dubbio di formazione scegliendo il partner d'attacco di Mateo Retegui per la gara che stasera metterà di fronte la sua Italia a Israele. "Giocherà Raspadori con Retegui, Pio Esposito ha un talento cristallino. Sta bene e può aiutarci a gara in corso", ha svelato il ct azzurro, in esclusiva ai microfoni di Rai Sport, a poche ore dal match di Udine, valido per la sesta giornata del gruppo I di qualificazione al Mondiale 2026.