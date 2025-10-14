Stasera a Udine l'Italia ospita Israele con l'obiettivo di mettere in ghiaccio il secondo posto nel girone che vale i playoff, tenendo viva la fiammella di un primo posto che a oggi sembra davvero essere solo una chimera. Intanto il primo step è quello di assicurarsi gli spareggi e per farlo ci sarà da fare i tre punti.

Senza Kean infortunato, Gattuso dovrebbe scegliere la coppia Raspadori-Retegui, con Esposito inizialmente in panchina. Sempre per quanto riguarda i nerazzurri: squalificato Bastoni, in campo dal 1' sia Barella che Dimarco, mentre Frattesi resta a disposizione.

PROBABILE ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori.