Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, a margine del convegno "Il mercato e lo scouting internazionale. Dal settore giovanile alla prima squadra", Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha toccato diversi temi d'attualità. Non mancando di esprimere la sua opinione su due ex ducali, Cristian Chivu e Ange-Yoan Bonny, che ora stanno provando a farsi un nome all'Inter. A proposito del tecnico romeno, Cherubini ha detto: "Sono molto contento per lui perché ha stabilito un bellissimo rapporto con il nostro ambiente. Ci siamo confrontati tanto nei mesi in cui è stato cui, è stato un periodo intenso che rimarrà nell'immaginario dei tifosi grazie alla salvezza difficile ottenuta".

Passando a parlare dell'attaccante francese, l'ad dei gialloblu ha aggiunto: "Sono felice che stia dimostrando il suo valore, per noi è una soddisfazione vedere che adesso riesce a far queste prestazioni, dopo pochissimo tempo, in una squadra così importante come l'Inter".