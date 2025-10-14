Stefano Okaka, ex Roma oggi attaccante del Ravenna in Serie C, parla ai microfoni di Tutto Mercato Web mandando un messaggio a tifosi e addetti ai lavori a proposito di Francesco Pio Esposito: "Più che dare consigli a lui, parlo a tutti gli altri. Io ho vissuto una cosa simile e capisco ciò che sta vivendo. A tutti quelli che ne parlano dico di non usarlo come capro espiatorio. Bisogna vederlo per quello che è: un giovane, che è partito benissimo, ma che per fare 15 anni di carriera ha bisogno di tempo e pazienza. Cerchiamo di proteggerlo e lasciarlo tranquillo".

Per la lotta Scudetto, chi vedi davanti?

"Ad inizio anno ho parlato della Roma: con Gian Piero Gasperini può arrivare in fondo. Se la deve vedere con le solite: ci sono il Napoli, l'Inter, ma anche il Milan che ha trovato una stabilità e un grande campione come Luka Modric. Ci metto anche la Juventus"

Okaka poi svela di essere stato davvero vicino a vestire la maglia dell'Inter.

"Ho avuto qualche discussione con la Sampdoria e non mi hanno più lasciato andare. All'inizio ero più vicino al Milan, ne parlavo con Adriano Galliani. Poi all'Inter, con Roberto Mancini: penso che la Samp avesse già trovato un accordo con i nerazzurri. Sono subentrati alcuni problemi, ma la Samp rimane nel mio cuore".