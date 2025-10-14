Dopo il cammeo contro la Corea del Sud, Carlos Augusto avrà una chance da titolare nel match che metterà di fronte Brasile e Giappone, a Tokyo, alle 12.30 italiane. Si tratta della prima partita dal via dell'interista con i verdeoro sotto la gestione di Carlo Ancelotti. Come annunciato ieri, l'ex Monza è uno degli otto cambi che il ct ha deciso di fare rivoluzionando la formazione scesa in campo venerdì scorso; Casemiro, Bruno Guimarães e Vinicius Júnior sono gli unici superstiti. Carlos Augusto prenderà il posto di Douglas Santos come terzino sinistro della difesa a quattro di Carletto.

BRASILE: Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo, Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vinicius Júnior, Gabriel Martinelli.