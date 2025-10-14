Ospite negli studi di TV12, il difensore dell'Udinese Christian Kabasele ha parlato delle attuali difficoltà del club friulano dopo l'exploit di San Siro contro l'Inter: "Dopo quella partita avevamo la sensazione di poter fare una grande stagione, ma dopo quella con il Milan ci sono venuti alcuni dubbi. Giocare con i dubbi è difficile, contro il Sassuolo abbiamo sbagliato quasi tutto nel primo tempo, ma abbiamo la possibilità di rialzare la testa nelle prossime due partite, nelle quali dobbiamo fare 6 punti".