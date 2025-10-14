Anche l'Inter entra nella corsa a Marc Guehi, difensore del 2000 e capitano del Crystal Palace nonché nazionale inglese. Un interesse datato, si legge su Tuttosport, ma anche una trattativa che finora non c'è mai stata. Il Liverpool è ancora favorito, aveva fatto persino svolgere le visite mediche al giocatore ma poi il Palace non aveva trovato il sostituto, bloccando tutto.

Guehi è in scadenza al prossimo giugno e non rinnoverà. Fa gola anche a Bayern Monaco e Barcellona, così come ai nerazzurri che dovranno rimpiazzare almeno due difensori tra Acerbi, Darmian e De Vrij, tutti in scadenza. In più potrebbe lasciare Milano anche Bisseck, che la scorsa estate era stato cercato proprio dal Palace, pronto a mettere sul piatto 35 milioni.

Giocatore e club avevano però rifiutato, ma ora il tedesco si vede chiuso da Akanji e sta riflettendo anche in vista dei Mondiali 2026. Potrebbe quindi partire a gennaio e, chissà, permettere ai nerazzurri di anticipare la concorrenza per Guehi con uno scambio a cifre da concordare. Va ricordato che anche al Liverpool serve tuttora un difensore, visto il grave infortunio di Leoni.

Altri difensori sul taccuino, Joel Ordonez del Bruges, Kostantinos Koulierakis del Wolfsburg, in Italia i vari Solet, Gila e Muharemovic,