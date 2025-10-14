Il procuratore Silvio Pagliari ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della lotta scudetto in Serie A. "Per me l'Inter l'anno scorso ha perso lo scudetto per un niente, perché l'ultima partita l'ha buttato. L'Inter, insieme al Napoli, è la squadra da battere, ma quest'anno c'è Allegri che non avendo le coppe...".

"Se Gimenez torna a fare quello che faceva in Olanda penso possa fare quei 15 gol che sposterebbero gli equilibri - prosegue Pagliari -. Per vincere gli scudetti servono i gol e l'anno scorso sono mancati quelli all'Inter".