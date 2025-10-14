"Esperienza esclusiva per gli Inter Club che hanno avuto l'occasione di visitare l'Inter HQ e di vivere la straordinaria experience del Trophy Room Tour visitando la sala trofei e portandosi a casa foto e ricordi indelebili. Tante le emozioni vissute nell'appuntamento che ha coinvolto il coordinamento di Milano città che quest’anno conta oltre 30 club e 6500 iscritti" si legge su Inter.it che rende noto l'evento.
"Nel corso della visita i soci hanno avuto l'occasione di incontrare da vicino il Top Management nerazzurro ricevendo il saluto del Presidente e CEO dell'Inter Giuseppe Marotta. L’esperienza si è conclusa con un aperitivo finale e un brindisi agli incredibili numeri del Centro Coordinamento Inter Club, alle nuove iniziative e alle opportunità esclusive dedicate ai soci, per vivere insieme un’altra stagione da record!.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie
Altre notizie
