Altro giro, altra presenza con la Turchia per Hakan Calhanoglu. Il ct Vincenzo Montella non rinuncia al centrocampista dell'Inter, in mezzo al campo da titolare con la maglia numero 10 e la fascia da capitano nella sfida contro la Georgia, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Il fischio d'inizio del match di Kocaeli è fissato per le 20.45. 

Sezione: News / Data: Mar 14 ottobre 2025 alle 19:45
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
