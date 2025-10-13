Sabato scorso, a Sofia, Hakan Calhanoglu è entrato ufficialmente nel ristretto club composto da sei giocatori che nel corso della storia hanno toccato quota cento presenze con la Nazionale turca. Un traguardo che il centrocampista dell'Inter ha festeggiato oggi sul campo del Kocaeli Stadyumu, domani teatro di Turchia-Georgia, assieme ai compagni, al ct Vincenzo Montella e al presidente della Federazione calcistica turca, İbrahim Hacıosmanoğlu. Che, per l'occasione, ha consegnato la prima fetta di torta, con la scritta '100', al capitano della Nazionale prima di abbracciarlo e congratularsi.

"Se sono diventato un buon capitano, è grazie a tutte le persone presenti qui. Questa è una giornata speciale e bellissima per me. Speriamo di vincere la partita di domani e che il futuro sia ancora migliore del presente", il messaggio di Calha.