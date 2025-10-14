Lionel Scaloni è pronto a passare dalle parole ai fatti. Dopo aver annunciato alcune novità di formazione in conferenza stampa, alla vigilia di Porto Rico-Argentina, il ct dei campioni del mondo sembra seriamente orientato a dare minuti ad alcuni giocatori che ne hanno giocati meno durante la sua gestione. Ecco perché in attacco è possibile che Lautaro Martinez e Julian Alvarez, titolari contro il Venezuela, osservino un turno di riposo per far spazio a José Manuel López, che potrebbe avere l'onore di esordire con l'Albiceleste al fianco di Lionel Messi. A centrocampo, non è da escludere una chance dal 1' per Giuliano Simeone e Giovani Lo Celso, mentre Leonardo Balerdi scalpita per un posto al centro della difesa. Lo riporta TNT Sports Argentina.