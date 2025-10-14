Alla vigilia della sfida contro Porto Rico, Lionel Scaloni, CT dell'Argentina, ha presentato così la partita che si giocherà a Miami: "Formazione? Ci sono giocatori che vogliono giocare sempre. Crediamo che qualche profilo nuovo potrebbe giocare. Siamo aperti anche a nuovi giocatori che vogliano continuare a dare il loro contributo, anche se all'inizio la base è quella che abbiamo. Porto Rico? Ha fatto buone prestazioni, non ci sono partite facili", ha detto Scaloni, senza soffermarsi nei dettagli su chi potrà giocare e chi no.

Sulle possibili nuove convocazioni, Scaloni ha detto: "Soulé è nel nostro mirino, come tanti altri giovani giocatori che riteniamo possano dare un contributo alla squadra. È stato con noi, così come Buonanotte, Garnacho e Carboni".