Brutte notizie giungono da Lione per il tecnico della Juventus Igor Tudor. Questa mattina, infatti, il difensore bianconero Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, un esame che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva.