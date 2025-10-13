Intorno alla fine di aprile e l'inizio di maggio, Neymar Junior è stato offerto ad alcuni club italiani, soprattutto al Napoli, ma non solo. Dopo l'anticipazione della Gazzetta dello Sport, Fabrizio Romano aggiunge un retroscena di mercato, rivelando che l'attaccante 33enne, ora in forza al Santos, è stata un'opportunità anche per l'Inter che, in quel periodo, stava facendo valutazioni su un giocatore offensivo con determinate caratteristiche non presenti in rosa.

Nessuna società della Serie A, come ha dimostrato la storia del mercato estivo, ha scelto di approfondire il discorso che tornerà sicuramente d'attualità tra qualche mese, vista la scadenza del contratto dell'ex Barcellona e PSG col Peixe.