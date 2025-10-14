La Juventus perde di nuovo Bremer. Secondo le stime della Gazzetta dello Sport, dopo l'intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro, il brasiliano dovrà stare fermo ai box per due mesi. Un grosso guaio per la difesa di Tudor. E allora occhio al mercato.

Stando a quanto riporta la Gazzetta, i bianconeri potrebbero tornare alla carica per Skriniar, attualmente in forza al Fenerbahçe. Un altro nome interessante potrebbe essere quello di Kim, spesso in panchina nel Bayern. Il coreano, però, è extracomunitario: non un dettaglio secondo la rosea.
 

Mar 14 ottobre 2025 alle 13:23
Alessandro Cavasinni
