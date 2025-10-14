Lo stadio Stožice di Lubiana è stato il teatro della 75esima presenza con la nazionale svizzera di Manuel Akanji, in campo 90 minuti e rotti nel match pareggiato 0-0 contro la Slovenia. Un traguardo che i rossocrociati hanno voluto celebrare sui social: "Ferma gli attaccanti dal 2017, congratulazioni per le 75 partite con i biancorossi", il messaggio.