C'è un gol in particolare, tra i tanti segnati in carriera, che è rimasto impresso nella mente di Oliver Bierhoff, bomber tedesco che in Italia ha vestito le maglie di Ascoli, Udinese, Milan e Chievo: "Ci sono diversi gol belli in maniera diversa perché alcuni magari li ho segnati più da lontano o altri con una bella tecnica - ha ricordato ai microfoni de L'Ultimo Uomo -. Io ero bravo a capire dov'era la porta e il portiere: a volte aveva più senso mettere la palla alta e lunga, a volte schiacciarla verso il basso. Forse quello che mi ricordo di più è l'1-0 contro l’Inter, quando giocavo all’Udinese (Udinese-Inter 1-0 del 21 dicembre 1997, ndr). Era prima di Natale, abbiamo vinto 1-0 andando in testa alla classifica (in realtà al terzo posto, ndr]. Era un momento particolare anche per l’Udinese, quindi: aspettare l'anno nuovo nella parte alta della classifica".