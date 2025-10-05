Gol e tre assist per Bonny alla prima da titolare con l'Inter in Serie A. Il francese arrotonda la statistica che fa dell’Inter la squadra che in questa Serie A conta il maggior numero di giocatori con almeno un gol e un assist nella stessa partita: Alessandro Bastoni e Lautaro Martínez (contro il Torino il 25 agosto scorso), Federico Dimarco e Ange-Yoan Bonny (contro la Cremonese).