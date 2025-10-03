In virtù dei gol segnati a Milan e Como, Federico Baschirotto è il capocannoniere della Cremonese nelle prime cinque giornate di campionato. Il difensore grigiorosso, che sabato sera sfiderà l'Inter in quel San Siro dove ha già timbrato il cartellino in questa stagione, è a una rete dal suo primato personale in Serie A , fissato nella stagione 2022/23 con il Lecce.