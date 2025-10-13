Il pugile professionista libico Malik Zinad, sportivo molto noto nel suo Paese, ha espresso il suo orgoglio per il grande evento sportivo che si è svolto a Bengasi venerdì sera, l'amichevole tra Atletico Madrid e Inter, nell'ambito della Reconstruction Cup, sottolineando come non si sia trattato solo di una partita di calcio, ma di un evento globale che ha restituito la speranza e ha inviato un forte messaggio: la Libia è in grado di ospitare e celebrare eventi importanti e presentarsi al mondo nella migliore luce possibile.

Questo il messaggio di Zinad: "Molte persone oggi parlano dei soldi spesi per la partita, ma lasciate che lo dica chiaramente e francamente... Quello che è successo a Bengasi non è stata solo una partita, è stato un evento globale che ha catturato l'attenzione di tutti e ha portato in alto il nome della Libia. Bengasi ha aperto una nuova porta di speranza ed energia positiva e credetemi, questo non si misura in denaro. Dobbiamo tutti incoraggiare e sostenere ogni passo che ripristini la reputazione del nostro Paese e ne accresca il valore".