La prestazione di Bonny ieri sera è stata davvero spettacolare. Non è semplice incidere in modo così netto in una partita e lui l'ha fatto con tre assist e un gol. Come evidenzia Kickest, tre assist in una singola partita di Serie A mancavano dal campionato 2022/23, quando ci riuscì Luka Jovic in un Fiorentina-Samp 5-0.

Per una prestazione da 3 assist più un gol come ha appunto fatto Bonny, invece, bisogna tornare indietro a Domenico Berardi, in un Milan-Sassuolo 2-5.