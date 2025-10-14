Dopo le indiscrezioni di ieri, oggi SkySport Deutschland rilancia le voci di un possibile addio di Yann Bisseck già a gennaio. Secondo i colleghi tedeschi, infatti, il difensore nerazzurro non vorrebbe perdere il treno dei Mondiali 2026 e, per farlo, ha bisogno di giocare con maggiore continuità. Finora, Chivu gli ha concesso appena 157 minuti in stagione.

Sky spiega che Bisseck sta seriamente valutando la possibilità di lasciare Milano nella prossima finestra di mercato e lo stesso club starebbe già intessendo i primi dialoghi con potenziali acquirenti. Va ricordato che il contratto di Bisseck con l'Inter scade nel 2029.