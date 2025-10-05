Nicolò Barella è tornato a gioire a San Siro andando in gol contro la Cremonese: il numero 23 nerazzurro è il terzo centrocampista a trovare la rete in ciascuna delle ultime 9 stagioni di Serie A, dopo Lorenzo Pellegrini e il compagno di squadra Hakan Çalhanoglu. Un filotto e un record davvero speciale.