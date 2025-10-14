"Sappiamo l'importanza della partita, pronti a dare il massimo dal primo minuto e a conquistare i 3 punti", ha detto Destiny Udogie a Rai Sport prima di scendere in campo per Italia-Israele, ultimo match della lunga corsa per la qualificazione al Mondiale 2026, prima degli eventuali play off.

Conosci bene lo stadio di Udine: quanto potrà essere importante, seppur con molti spazi vuoti?
"So che questo stadio spinge quando le cose vanno bene. I tifosi saranno dietro di noi e ci aiuteranno a vincere".

Saper cambiare modulo può essere positivo in vista degli impegni futuri?
"Penso che sia una cosa positiva per il mister, che può adattarci a fare più moduli. Ci darà una mano per mostrare le nostre qualità".

Sezione: News / Data: Mar 14 ottobre 2025 alle 20:44
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
