Tutto pronto al Bluenergy Stadium, dove Rino Gattuso ha reso ufficiale l’undici di partenza della sua Italia per la delicatissima sfida di questa sera contro Israele, ultima chiamata per i play off in vista del Mondiale 2026. Il ct azzurro non ha dubbi in merito alla protezione dei pali da affidare a Gigio Donnarumma. Il portiere del City dovrà fare a meno dell’aura protettiva di Alessandro Bastoni che, squalificato, lascia il posto a Mancini nella linea a quattro a protezione di capitan Gigio completata da Calafiori al centro e Di Lorenzo e Dimarco sugli esterni. Barella, Locatelli e Tonali sono i tre di centrocampo alle spalle del tridente offensivo composto da Cambiaso, Retegui e Raspadori. Parte dalla panchina il protagonista degli ultimi giorni, l’interista Pio Esposito.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Cambiaso, Retegui, Raspadori.

ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Ballata, Blorian, Revivo; Peretz, Gloukh, Khalaili; Biton, Baribo, Solomon.