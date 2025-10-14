Lord Norman Foster comincia a tirare su il sipario sul nuovo stadio di San Siro. Intervenuto a margine del Next Design Perspectives alla Triennale di Milano, l'architetto che insieme a MANICA curerà la fase progettuale del nuovo impianto di Inter e Milan parla così della sua prossima nuova opera: "È un progetto straordinario. Due squadre, due proprietari, la città e un'eccezionale struttura iconica. Ma il periodo storico ci dice che inevitabilmente c'è bisogno di un nuovo stadio. Tutti hanno un forte interesse per questo, e anche i tifoso. È prematuro per parlarne ma sarà un grande progetto. Spero di tornare presto qui per condividere il frutto del nostro lavoro con tutte le persone coinvolte".

Foster, che ieri ha incontrato i vertici del Comune di Milano a Palazzo Marino, ha aggiunto: "Questo è l'inizio di un viaggio, che può rispettare quella eredità ma creare qualcosa di nuovo. Così che i ricordi di una storia, che inizia nel 1926 e va avanti attraverso gli anni '50, '80 e '90, possano rimanere. Penso che sia una sfida eccitante e San Siro è un simbolo molto potente che dovrebbe essere rispettato. Il processo è iniziato e siamo tutti molto ottimisti, entusiasti e impegnati".