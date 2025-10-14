"Questo riconoscimento mi riempie d’orgoglio. Nell’albo d’oro del premio ci sono medici importantissimi, italiani e stranieri, che hanno scritto pagine fondamentali nella storia della medicina dello sport". Lo ha detto Piero Volpi, responsabile medico dell’Inter, che ieri è stato insignito del 'Premio Angelo Quarenghi', presso il salone delle feste dell’Hotel Bigio di San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo.

"C’è un ponte fra il titolo di questo premio, che ricorda il dottore della Grande Inter, e me, che sono il responsabile medico dell’Inter di oggi. Questo contatto mi emoziona", ha aggiunto Volpi. Prima di parlare del ruolo di innovatore di Quarenghi nella medicina sportiva, soprattutto fra gli anni Cinquanta e Settanta: "Non l’ho conosciuto direttamente, ero troppo giovane. Ma lui ha introdotto all’Inter di Angelo Moratti il concetto di staff medico, facendosi affiancare da colleghi e collaboratori, e iniziando così un percorso di lavoro di squadra anche nel nostro campo. Se oggi abbiamo tante figure diverse che lavorano per la salute e l’efficienza dei giocatori, lo dobbiamo anche al suo lavoro pionieristico". Lo riporta La Repubblica.