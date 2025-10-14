Seppur senza alcuni nazionali, la Roma prosegue la preparazione verso il big match in programma sabato sera all'Olimpico contro l'Inter. Dall'infermeria di Trigoria arrivano novità positive per Gasperini: come raccolto da Vocegiallorossa.it, "Wesley è tornato a disposizione e ha lavorato con il resto dei compagni dopo la botta alla caviglia rimediata nel match contro la Fiorentina, che lo aveva costretto a rimanere a Roma e a saltare gli impegni con la nazionale verdeoro". Terminati gli impegni con le rispettive nazionali, in giornata sono tornati ad allenarsi con la squadra anche Ziolkowski e Tsimikas.