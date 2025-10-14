Lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Questo il responso degli esami ai quali è stato sottoposto Valentin Castellanos, attaccante della Lazio, il cui stop dovrebbe durare circa un mese e mezzo, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport.
Se davvero così fosse, l'attaccante tornerebbe a dicembre e salterebbe quindi anche la sfida contro l'Inter a San Siro prevista per il 9 novembre. I biancocelesti vivono già una situazione di forte emergenza, al momento, per via degli infortuni che hanno colpito altri pilastri della squadra come Zaccagni e Rovella.
Sezione: Rassegna / Data: Mar 14 ottobre 2025 alle 11:45
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
