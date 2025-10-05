Nella sfida di ieri contro la Cremonese, Ange-Yoan Bonny ha segnato un gol e fornito tre assist alla prima gara da titolare con la maglia dell'Inter. Una prestazione superlativa che nelle ultime 20 stagioni di Serie A ha trovato un solo precedente, anche questa volta tinto di nerazzurro: protagonista fu Daniel Osvaldo che nel 2014 aveva partecipato a quattro marcature nel 7-0 di Inter-Sassuolo.