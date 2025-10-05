Dalla stagione 2015/16, nei cinque maggiori campionati europei sono soltanto sei i giocatori che hanno creato cinque o più 'grandi' occasioni in una singola partita, fa sapere Sofascore. Una speciale classifica di nicchia nella quale è entrato a fare parte Federico Dimarco. Con il suo gol contro la Cremonese, arrivato dopo una rete annullata e vari tentativi verso la porta di Silvestri, l'esterno classe '97 si accoda ai vari Leo Messi, Iago Aspas, Joshua Kimmich, Thomas Müller e Luis Suárez e diventa l'unico giocatore ad aver creato cinque grandi occasioni in una singola partita di Serie A nelle ultime undici stagioni.