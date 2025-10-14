Thuram probabilmente out per Roma e Lautaro che rientra tardi dalla nazionale. "Fino all’anno scorso, una situazione del genere avrebbe acceso allarmi nell’ambiente nerazzurro. Dietro Lautaro e Thuram, infatti, c’era il vuoto o quasi - ricorda il Corsport -. Non è più così, grazie ad una coppia di baby-bomber di nemmeno 42 anni complessivi, subito capaci di prendersi la scena. L’ultimo è stato, appunto, Bonny. Che, alla prima esibizione da titolare, contro la Cremonese, ha messo insieme una prestazione da una rete e ben tre assist. Che sono andati ad aggiungersi al sigillo firmato nella serata del debutto assoluto in nerazzurro, contro il Torino. Insomma, un impatto forte, importante, anche superiore alle aspettative per un ragazzo reduce dalla sua prima stagione in Serie A con la maglia della Parma".

Insomma, nessun allarme in vista della Roma: Chivu sa di poter contare su Bonny e anche su Esposito, stasera impegnato contro Israele e da giovedì di nuovo ad Appiano.