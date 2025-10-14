L'Italia sarà inserita in prima fascia nel quadro dei sorteggi per i playoff che decreteranno le ultime quattro qualificate della UEFA al Mondiale 2026. Il che comporterà la disputa di semifinale e finale in casa propria; in questo senso, riferisce la Gazzetta dello Sport, la FIGC sta valutando in quale stadio far disputare la semifinale, che metterà di fronte all’Italia una delle quattro nazionali ripescate mediante il posizionamento finale dell’ultima Nations League.

Quasi sicuramente, però, né l’Olimpico di Roma e nemmeno San Siro ospiteranno la semifinale dei playoff, visto che la Federcalcio è orientata a far giocare la partita in impianto più piccolo che garantisca però un tutto esaurito. I due stadi più importanti in Italia potrebbero tornare in gioco per l’eventuale finale, con lo stadio di Roma potenzialmente in vantaggio visto che a Milano si sono già giocate le sfide contro Germania e Francia, e anche il playoff perso contro la Svezia per i Mondali 2018.