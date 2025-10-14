Intervenuto al podcast Scontro Diretto, l’ex difensore e capitano dell'Inter Beppe Bergomi è stato interpellato a rispondere sul delicato e tanto discusso argomento nuovo stadio. "Gli stadi ormai sono quasi tutti uguali, tutti con questi anelli che girano attorno, tu entri scendi e puoi fare qualsiasi cosa, andare in bagno, mangiare un panino, fare tutto. San Siro non ha questa funzionalità" ha detto con un pizzico di amarezza.

"Io abito nel quartiere dello stadio e passeggio lì, da quando ero ragazzino, andavo lì quando c’erano i parterre, io stavo lì, correvo. Certo che mi dispiace, ma devo guardare avanti. Le due squadre dovrebbero avere ognuna un proprio stadio" ha poi concluso sognando una casa tutta nerazzurra senza la coabitazione 'forzata' con i cugini.