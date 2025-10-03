Domani sera, la Cremonese arriverà a San Siro per sfidare l'Inter con lo status di squadra imbattuta nelle prime cinque giornate di Serie A. Un dato già sorprendente di per sé che acquisisce ancor più valore,  se si guarda il libro delle statistiche: era dal 2012/13 che una neopromossa non incassava sconfitte nelle prime cinque giornate di campionato. La Sampdoria, in quel caso, iniziò la stagione con tre vittorie e due pareggi.

Data: Ven 03 ottobre 2025 alle 16:16
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
