"È successo in modo molto caotico. Mi aspettavo forse di essere qui una settimana fa? No. L'Union si aspettava forse di dover trovare un nuovo allenatore? No, neanche. Questi sono i capricci del calcio". Così, ai microfoni di RTBF, il nuovo allenatore dell'Union Saint-Gilloise David Hubert commenta la decisione di lasciare l'OH Leuven per accettare la sfida di rilevare la guida dei campioni del Belgio dopo l'addio di Sebastien Pocognoli. "Ho ricevuto una chiamata questo fine settimana in cui mi informavano che c'era un interesse concreto. A quel punto, abbiamo cercato di capire fino a che punto fosse arrivato e come avremmo potuto mettere d'accordo entrambe le parti. Quando siamo d'accordo su molte cose, è più facile fare delle scelte", aggiunge il tecnico dei gialloblu.
Per Hubert, che martedì prossimo sfiderà l'Inter in Champions League, si trattava comunque del classico treno che passa forse una volta nella vira: "Questo tipo di opportunità è molto difficile da rifiutare. La prova è che sono qui. Devo ammettere che non è stato facile, perché è molto più complicato quando sei già attivo altrove. Lavoro in modo molto aperto e onesto, e so che il momento non è dei migliori. Che sia per me, per l'Unione o per l'OHL. Purtroppo, forse dovremo farci i conti", ha concludo.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
