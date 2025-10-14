Torna in campo dopo la pausa anche il campionato Primavera 1, con l'Inter di Benito Carbone chiamata a risalire dalle secche dei bassifondi della classifica nelle quali si trova relegata dopo le ultime sconfitte con Juventus e Lazio. Sabato mattina, alle ore 11, arriva al Konami Youth Training Centre il Napoli fanalino di coda del campionato, occasione da non perdere per ritrovare punti e certezze. Dirigerà la gara Davide Gandino della sezione di Alessandria, che sarà assistito da Daniel Cadirola di Milano e Alessandro Cassano di Saronno.